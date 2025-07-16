Епіцентр підпише двох іспанських легіонерів – джерело
Сергій Нагорняк
ФК Епіцентр
Найближчим часом Епіцентр має підсилитися двома іспанськими футболістами.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, це два вільних агенти: 27-річний лівоногий центрбек Ніл Кох (останній клуб – Побла де Мафюме), а також його одноліток – універсальний вінгер Хоакінет (може зіграти як ліворуч, так і праворуч), який у минулому сезоні грав за андорську Санта-Колому.
Зазначається, що обидва гравці пройшли в Епіцентрі повноцінний перегляд. На черзі – медогляд та підписання контрактів.
Раніше Епіцентр підписав нові контракти з низкою футболістів, у яких наприкінці червня закінчилися попередні угоди.