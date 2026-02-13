Епіцентр визначився з домашнім стадіоном на матчі УПЛ

Кам'янець-Подільський Епіцентр другу частину сезону розпочне на домашній арені Вереса – стадіоні "Авангард" у Рівному.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У Рівному Епіцентр 21 лютого проведе матч проти черкаського ЛНЗ. Водночас наступні домашні ігри команда Сергія Нагорняка гратиме на стадіоні Лівий Берег, газон якого зараз потерпає через ожеледицю.

У першій половині сезону Епіцентр приймав суперників на Тернопільському міському стадіоні. Однак дана арена не має систему підігріву футбольного поля.

2025 рік Епіцентр завершив на 14 місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок за 16 матчів.

Раніше Епіцентр оголосив про підписання іспанського вінгера Карлоса Рохаса та захисник Аладжі Олівейри.