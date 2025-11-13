Українська правда
Володимир Варуха — 13 листопада 2025, 15:56
Епіцентр може змінити домашню арену
Новачок УПЛ Епіцентр планує зіграти наступний домашній поєдинок 14 туру проти Металіста 1925 у Києві на арені Лівий Берег.

Зазначається, що перемовини між керівництвом клубів уже наближаються до завершення.

Подільська команда сподівається, що зміна міста допоможе зламати невдалу серію на "домашніх" аренах – підопічні Сергія Нагорняка програли всі шість матчів на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.

До кінця року Епіцентр проведе ще три матчі на виїзді, а у другій частині сезону планує приймати суперників уже у Кам'янці-Подільському. Наразі команда посідає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи 9 очок.

Раніше ми писали про результати 12 туру УПЛ.

