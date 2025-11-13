Епіцентр може змінити домашню арену

Новачок УПЛ Епіцентр планує зіграти наступний домашній поєдинок 14 туру проти Металіста 1925 у Києві на арені Лівий Берег.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що перемовини між керівництвом клубів уже наближаються до завершення.

Подільська команда сподівається, що зміна міста допоможе зламати невдалу серію на "домашніх" аренах – підопічні Сергія Нагорняка програли всі шість матчів на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.

До кінця року Епіцентр проведе ще три матчі на виїзді, а у другій частині сезону планує приймати суперників уже у Кам'янці-Подільському. Наразі команда посідає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи 9 очок.

