Епіцентр під час тренувальних зборів у Словенії може посилитися ще кількома новачками

Епіцентр сформував склад на наступний сезон, однак може підписати ще кілька новачків, якщо вони дійсно зможуть посилити команду.

Про це сказав наставник клубу Сергій Нагорняк.

"Перегляд, селекція – то така річ, яка ніколи не зупиняється. В принципі, я можу сказати, що в нас склад сформований, далі може з'явитися 1-2 чоловіка, ми розглядаємо. Але тільки в одному випадку – якщо вони підсилять нашу команду. А так я думаю, що обойма в нас уже є", – сказав Нагорняк.

Як відомо, наразі Епіцентр проводить тренувальні збори в Словенії, під час яких проведе 5 спарингів.

Напередодні півзахисник Епіцентра Андрій Беженар прийняв рішення завершити кар'єру професійного футболіста.