Епіцентр проведе 5 спарингів під час тренувальних зборів у Словенії

Епіцентр проведе 5 контрольних матчів на закордонних зборах, які команда проводить у Словенії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Суперниками представника УПЛ стануть команди з Хорватії, Угорщини та Словенії.

Перший спаринг підопічні Сергія Нагорняка проведуть 13 липня проти хорватської команди Локомотива, а 16 липня – проти ще одного представника вищого дивізіону Хорватії – ФК Гориця.

17 липня на Епіцентр очікує угорський Залаегерсет (скорочена назва ЗТЕ).

20 липня кам'янчани протистоятимуть чемпіону Хорватії – Динамо Загреб, а на наступний день команда зіграє проти словенського Бріне.

Напередодні волочиський Агробізнес підсилив склад братами-близнюками Станіславом та Владиславом Кристіними, які перейшли з Епіцентра на правах оренди.