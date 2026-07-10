Епіцентр проведе 5 спарингів під час тренувальних зборів у Словенії
Епіцентр проведе 5 контрольних матчів на закордонних зборах, які команда проводить у Словенії.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Суперниками представника УПЛ стануть команди з Хорватії, Угорщини та Словенії.
Перший спаринг підопічні Сергія Нагорняка проведуть 13 липня проти хорватської команди Локомотива, а 16 липня – проти ще одного представника вищого дивізіону Хорватії – ФК Гориця.
17 липня на Епіцентр очікує угорський Залаегерсет (скорочена назва ЗТЕ).
20 липня кам'янчани протистоятимуть чемпіону Хорватії – Динамо Загреб, а на наступний день команда зіграє проти словенського Бріне.
Напередодні волочиський Агробізнес підсилив склад братами-близнюками Станіславом та Владиславом Кристіними, які перейшли з Епіцентра на правах оренди.