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Енріке назвав свого фаворита на Золотий м'яч після перемоги в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 12:05
Енріке назвав свого фаворита на Золотий м'яч після перемоги в Лізі чемпіонів
Луїс Енріке
Getty Images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав свого фаворита на Золотий м'яч за підсумками перемоги в Лізі чемпіонів.

Слова фахівця наводить RMC.

"Усіх так цікавить, кому б я віддав Золотий м'яч. На мою думку, його заслуговує Усман Дембеле – він продемонстрував самовіддану роботу в обороні, продемонструвавши лідерські якості.

Він робив це протягом усього сезону, але фінал Ліги чемпіонів – зовсім інший рівень", – розповів Енріке.

Зазначимо, що ця перемога – дебютна для ПСЖ в головному єврокубку. Також цього сезону парижани перемогли у чемпіонаті Франції та Кубку країни.

Раніше Енріке підбив підсумки переможного матчу з Інтером.

Золотий м'яч ПСЖ Усман Дембеле Луїс Енріке

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