Енріке назвав свого фаворита на Золотий м'яч після перемоги в Лізі чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав свого фаворита на Золотий м'яч за підсумками перемоги в Лізі чемпіонів.

Слова фахівця наводить RMC.

"Усіх так цікавить, кому б я віддав Золотий м'яч. На мою думку, його заслуговує Усман Дембеле – він продемонстрував самовіддану роботу в обороні, продемонструвавши лідерські якості.

Він робив це протягом усього сезону, але фінал Ліги чемпіонів – зовсім інший рівень", – розповів Енріке.