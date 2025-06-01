Енріке назвав свого фаворита на Золотий м'яч після перемоги в Лізі чемпіонів
Луїс Енріке
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Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав свого фаворита на Золотий м'яч за підсумками перемоги в Лізі чемпіонів.
Слова фахівця наводить RMC.
"Усіх так цікавить, кому б я віддав Золотий м'яч. На мою думку, його заслуговує Усман Дембеле – він продемонстрував самовіддану роботу в обороні, продемонструвавши лідерські якості.
Він робив це протягом усього сезону, але фінал Ліги чемпіонів – зовсім інший рівень", – розповів Енріке.
Зазначимо, що ця перемога – дебютна для ПСЖ в головному єврокубку. Також цього сезону парижани перемогли у чемпіонаті Франції та Кубку країни.
Раніше Енріке підбив підсумки переможного матчу з Інтером.