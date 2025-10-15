Українська правда
Тренер Челсі отримав дискваліфікацію після матчу з Ліверпулем

Олександр Булава — 15 жовтня 2025, 20:17
Тренер Челсі отримав дискваліфікацію після матчу з Ліверпулем
Енцо Мареска
Головний тренер Челсі Енцо Мареска отримав одноматчеву дискваліфікацію після вилучення у переможному матчі проти Ліверпуля у межах Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ВВС.

Італієць отримав другу жовту картку за те, що залишив технічну зону, щоб відсвяткувати зі своїми гравцями переможний гол Естевана на 95-й хвилині проти "червоних"

"Стверджувалося, що менеджер діяв неналежним чином та/або вживав образливі та/або нецензурні слова та/або поведінку під час матчу, що призвело до його вилучення приблизно на 96-й хвилині", - йдеться в заяві Футбольної асоціації.

Футбольна асоціація заявила, що Мареска визнав звинувачення та погодився на стандартне покарання.

Нагадаємо, завдяки цій перемозі "сині" піднялись на шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.

У наступному турі на Челсі очікує виїзний матч проти Ноттінгем Форест – гра відбудеться 18 жовтня о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Челсі готує новий контракт для свого опорника Мойзеса Кайседо через інтерес Реала.

