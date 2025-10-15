Українська правда
Челсі готує новий контракт для свого опорника на тлі інтересу Реала

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 12:16
Лондонський Челсі готує новий контракт для свого опорника Мойзеса Кайседо через інтерес Реала. 

Про це повідомляє Teamtalk.

"Сині" проінформовані про зацікавленість іспанського гранда у своєму гравцеві та готові діяти, запропонувавши Кайседо нову угоду. Зазначимо, що чинна розрахована до літа 2031 року.

Еквадорець перебрався в Челсі у 2023 році з Брайтона за 116 млн євро. За цей час півзахисник взяв участь у 107 матчах, в яких забив шість м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Трансферна вартість Кайседо наразі оцінюється у 90 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Челсі зацікавлений у підписанні воротаря Мілана.

