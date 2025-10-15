Челсі готує новий контракт для свого опорника на тлі інтересу Реала

Лондонський Челсі готує новий контракт для свого опорника Мойзеса Кайседо через інтерес Реала.

Про це повідомляє Teamtalk.

"Сині" проінформовані про зацікавленість іспанського гранда у своєму гравцеві та готові діяти, запропонувавши Кайседо нову угоду. Зазначимо, що чинна розрахована до літа 2031 року.

Еквадорець перебрався в Челсі у 2023 році з Брайтона за 116 млн євро. За цей час півзахисник взяв участь у 107 матчах, в яких забив шість м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Трансферна вартість Кайседо наразі оцінюється у 90 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Челсі зацікавлений у підписанні воротаря Мілана.