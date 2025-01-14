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Йому важко: Мареска пояснив відсутність ігрового часу у Фелікса

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 07:55
Йому важко: Мареска пояснив відсутність ігрового часу у Фелікса
Жоау Фелікс
Talksport

Головний тренер Челсі Енцо Мареска пояснив відсутність достатнього ігрового часу у Жоау Фелікса.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Я з початку сезону казав, що йому буде важко з такою кількістю атакувальних футболістів у складі. На мою думку, все просто: якщо грає Палмер, то не грає Фелікс, і навпаки.

Ми маємо трьох гравців, що схожі за своєму амплуа: Фелікс, Палмер та Нкунку. 
Жоау зіграв декілька матчів, Крістофер зіграв.

Звісно, вони можуть вийти на поле всі разом, але все залежатиме від суперника та перебігу гри", – розповів Мареска.

У сезоні-2024/25 Фелікс взяв участь у 18 матчах за Челсі, в яких забив 7 голів та віддав дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює португальця у 30 млн євро.

Раніше повідомлялось, що "сині" можуть позбутись хавбека вже у січні.

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