Йому важко: Мареска пояснив відсутність ігрового часу у Фелікса
Головний тренер Челсі Енцо Мареска пояснив відсутність достатнього ігрового часу у Жоау Фелікса.
Слова фахівця наводить Talksport.
"Я з початку сезону казав, що йому буде важко з такою кількістю атакувальних футболістів у складі. На мою думку, все просто: якщо грає Палмер, то не грає Фелікс, і навпаки.
Ми маємо трьох гравців, що схожі за своєму амплуа: Фелікс, Палмер та Нкунку.
Жоау зіграв декілька матчів, Крістофер зіграв.
Звісно, вони можуть вийти на поле всі разом, але все залежатиме від суперника та перебігу гри", – розповів Мареска.
У сезоні-2024/25 Фелікс взяв участь у 18 матчах за Челсі, в яких забив 7 голів та віддав дві результативні передачі.
Transfermarkt оцінює португальця у 30 млн євро.
Раніше повідомлялось, що "сині" можуть позбутись хавбека вже у січні.