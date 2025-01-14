Йому важко: Мареска пояснив відсутність ігрового часу у Фелікса

Головний тренер Челсі Енцо Мареска пояснив відсутність достатнього ігрового часу у Жоау Фелікса.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Я з початку сезону казав, що йому буде важко з такою кількістю атакувальних футболістів у складі. На мою думку, все просто: якщо грає Палмер, то не грає Фелікс, і навпаки.

Ми маємо трьох гравців, що схожі за своєму амплуа: Фелікс, Палмер та Нкунку.

Жоау зіграв декілька матчів, Крістофер зіграв.

Звісно, вони можуть вийти на поле всі разом, але все залежатиме від суперника та перебігу гри", – розповів Мареска.