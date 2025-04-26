Проблема психології, – Мареска висловився про відсутність голів у Палмера

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про відсутність голів в одного з лідерів команди Коула Палмера, який за перші 20 турів АПЛ зміг забити 14 м'ячів, а потім почав "розчинятись" на полі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Послухайте, це той самий Коул, який забив 14 голів. Футболіст той сами, клуб, тренер – все на місці, але змінилась психологія.

Ви можете побачити, як він хвилюється через це, як він хоче допомогти команді. Це говорить про ментальні проблеми.

Якщо подивитись наші матчі, то можна побачити, що Палмер має 1-2 нагоди. Тож це не питання того, як грає команда", – розповів Мареска.

Зазначимо, що востаннє 22-річний хавбек відзначався у воротах суперників 14 січня, коли забив Борнмуту.

З того часу Палмер записав на свій рахунок три результативні передачі, а в матчі з Лестером у 28 турі АПЛ не забив пенальті.

Сьогодні "сині" зіграють поєдинок 34 туру проти Евертона – стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше стала відома доля Джейдона Санчо в Челсі.