Я радий, що він тепер у мене в команді: Мареска — про трансфер конкурента для Мудрика

Наставник лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував прихід Педру Нету в команду.

Слова італійського фахівця наводить інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

"Чудове доповнення. Він може допомогти нам тим, що пропонує багато опцій. Він може грати на правому фланзі, може грати на лівому, він дуже добрий у грі віч-на-віч.



Нам потрібна великий склад, і я радий, що в мене є Педру", – сказав Мареска.