Я радий, що він тепер у мене в команді: Мареска — про трансфер конкурента для Мудрика
Наставник лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував прихід Педру Нету в команду.
Слова італійського фахівця наводить інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
"Чудове доповнення. Він може допомогти нам тим, що пропонує багато опцій. Він може грати на правому фланзі, може грати на лівому, він дуже добрий у грі віч-на-віч.
Нам потрібна великий склад, і я радий, що в мене є Педру", – сказав Мареска.
"Аристократи" придбали португальського вінгера у Вулвергемптона. Минулого сезону Нету провів за "вовків" 24 гри. Вінгер забив 3 голи та віддав 11 результативних передач. Нету буде конкурентом Михайлу Мудрику.