Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я радий, що він тепер у мене в команді: Мареска — про трансфер конкурента для Мудрика

Руслан Травкін — 12 серпня, 00:16
Я радий, що він тепер у мене в команді: Мареска — про трансфер конкурента для Мудрика

Наставник лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував прихід Педру Нету в команду.

Слова італійського фахівця наводить інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

"Чудове доповнення. Він може допомогти нам тим, що пропонує багато опцій. Він може грати на правому фланзі, може грати на лівому, він дуже добрий у грі віч-на-віч.

Нам потрібна великий склад, і я радий, що в мене є Педру", – сказав Мареска.

"Аристократи" придбали португальського вінгера у Вулвергемптона. Минулого сезону Нету провів за "вовків" 24 гри. Вінгер забив 3 голи та віддав 11 результативних передач. Нету буде конкурентом Михайлу Мудрику.

Вулвергемптон Футбольні трансфери Челсі Михайло Мудрик

Челсі

Музична пауза: Челсі представив конкурента Мудрика, використавши у відео один із головних хітів літа
Черговий аванс від нового тренера: Мудрик потрапив у старт Челсі на спаринг з топклубом
Мареска назвав найбільшу проблему Челсі
Реал із Луніним переграв Челсі з Мудриком у товариському матчі
Атлетико завершує трансфери Галлахера та Альвареса

Останні новини