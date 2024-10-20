Малиновський подешевшав, а Довбик набрав піковий цінник за оцінками Transfermarkt

Півзахисник збірної України та італійського Дженоа Руслан Малиновський оцінюється в 5 мільйонів євро.

Про це інформує Transfermarkt, який оновив оціночну вартість деяких футболістів чемпіонату Італії.

Попередня вартість гравця складала 8 млн євро, пікова (28 грудня 2021 року) – 30 млн.

Водночас цінник українського форварда Роми Артема Довбика з 7 червня не змінився – 35 мільйонів євро, він водночас є і піковим.

Колишній гравець Аталанти та Емполі Віктор Коваленко подешевшав з 1,5 млн євро до 1,2. Пікова ціна колишнього гравця Шахтаря (14 січня 2021 року) складала 6 млн євро.

Раніше в Дженоа зірвався перехід українського півзахисника Віктора Коваленка.

Нагадаємо, Руслан Малиновський серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції. Він вибув орієнтовно на 4-5 місяців.