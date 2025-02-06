Коваленко може продовжити кар'єру в Серії А або Туреччині

Український півзахисник Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в одному з клубів італійської Серії А, також українцем цікавляться клуби з Туреччини.

Про це повідомляє журналіст Ертан Сузгун.

За інформацією джерела українець може повернутися до Емполі, де раніше виступав на правах оренди з Аталанти.

🚨 ÖZEL - Türk kulüplerinin de ilgilendiği Ukraynalı Viktor Kovalenko’ya Empoli resmi teklif yaptı. — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) February 6, 2025

Востаннє Коваленко виходив на поле ще 28 квітня 2024 року. Наприкінці серпня в гравця завершився контракт з Аталантою після чого він став вільним агентом.

Наразі портал Tranfermarkt оцінює футболіста з Херсона в 1,2 млн євро. Зазначимо, що Коваленко втратив у ціні після оновлення вартості гравців Серії А у жовтні минулого року.