Коваленко може продовжити кар'єру в Серії А або Туреччині
Віктор Коваленко
ФК Емполі
Український півзахисник Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в одному з клубів італійської Серії А, також українцем цікавляться клуби з Туреччини.
Про це повідомляє журналіст Ертан Сузгун.
За інформацією джерела українець може повернутися до Емполі, де раніше виступав на правах оренди з Аталанти.
Востаннє Коваленко виходив на поле ще 28 квітня 2024 року. Наприкінці серпня в гравця завершився контракт з Аталантою після чого він став вільним агентом.
Наразі портал Tranfermarkt оцінює футболіста з Херсона в 1,2 млн євро. Зазначимо, що Коваленко втратив у ціні після оновлення вартості гравців Серії А у жовтні минулого року.