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Коваленко може продовжити кар'єру в Серії А або Туреччині

Станіслав Лисак — 6 лютого 2025, 21:58
Футболіст Віктор Коваленко
Віктор Коваленко
ФК Емполі

Український півзахисник Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в одному з клубів італійської Серії А, також українцем цікавляться клуби з Туреччини.

Про це повідомляє журналіст Ертан Сузгун.

За інформацією джерела українець може повернутися до Емполі, де раніше виступав на правах оренди з Аталанти.

Востаннє Коваленко виходив на поле ще 28 квітня 2024 року. Наприкінці серпня в гравця завершився контракт з Аталантою після чого він став вільним агентом.

Наразі портал Tranfermarkt оцінює футболіста з Херсона в 1,2 млн євро. Зазначимо, що Коваленко втратив у ціні після оновлення вартості гравців Серії А у жовтні минулого року.

Емполі Віктор Коваленко

Віктор Коваленко

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