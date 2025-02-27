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Емполі Коваленка у серії пенальті вибив Ювентус з Кубку Італії

Олексій Погорелов — 27 лютого 2025, 00:25
Гравці Емполі в матчі з Ювентусом
Емполі
Getty Images

У середу, 26 лютого, в межах 1/4 фіналу Кубку Італії відбувся матч між Ювентусом та Емполі.

Віктор Коваленко, який нещодавно повернувся до "адзуррі", знову розпочав гру з лави запасних. Проте цього разу він на полі так і не з'явився.

Але й без його внеску гості змогли створити сенсацію, залишивши "стару синьйору" за бортом турніру.

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В середині першого тайму Емполі вийшов уперед, завдяки голу Юссефа Малеха. Перевага протрималася до 66-ї хвилини, коли Кефрен Тюрам відновив паритет, який протримався до фінального свистка.

Переможець протистояння визначався одразу в серії післяматчевих пенальті. Душан Влахович та Кенан Їлдиз не змогли реалізувати свої спроби, у той час як одноклубники Коваленка жодного разу не схибили.

Це принесло їм перемогу та місце в півфіналі, де "сині" зіграють з Болоньєю. В іншому півфіналі відбудеться міланське дербі Мілана та Інтера.

Кубок Італії з футболу-2024/25
1/4 фіналу, 26 лютого

Ювентус – Емполі 1:1 (0:1) – за пенальті 2:4

Голи: 0:1 – 24 Малех, 1:1 – 66 Тюрам.

Півфінальні дуелі Емполі та Болоньї пройдуть 2 та 23 квітня. У ці ж дні гратимуть міланські команди.

Нагадаємо, що раніше завершився чвертьфінальний матч Кубку Німеччини, де РБ Лейпциг та Вольфсбург зіграли дуже прагматично.

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