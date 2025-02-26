Пенальті допоміг РБ Лейпцигу здолати Вольфсбург у Кубку Німеччини

У середу, 26 лютого, в межах чвертьфіналу Кубку Німеччини пройшов матч, у якому РБ Лейпциг переміг Вольфсбург з рахунком 1:0.

Єдиний гол зустрічі був забитий в середині другого тайму. "Бики" отримали право на пенальті, який реалізував Беньямін Шешко.

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Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу РБ Лейпциг, який став останнім півфіналістом турніру. Команда Марко Розе приєдналася в наступній стадії до Армінії, Штутгарта та Баєра.

Кубок Німеччини з футболу-2024/25

1/4 фіналу, 26 лютого

РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 69 Шешко (пенальті).

Нагадаємо, що сьогодні також відбулися матчі Англійської Прем'єр-ліги, в яких брали участь українські футболісти.