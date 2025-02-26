Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Пенальті допоміг РБ Лейпцигу здолати Вольфсбург у Кубку Німеччини

Олексій Погорелов — 26 лютого 2025, 23:47
Беньямін Шешко, форвард РБ Лейпциг
Беньямін Шешко
Getty Images

У середу, 26 лютого, в межах чвертьфіналу Кубку Німеччини пройшов матч, у якому РБ Лейпциг переміг Вольфсбург з рахунком 1:0.

Єдиний гол зустрічі був забитий в середині другого тайму. "Бики" отримали право на пенальті, який реалізував Беньямін Шешко.

Читайте також :
Саудівська Аравія готова зробити Вінісіуса найдорожчим гравцем в історії футболу

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу РБ Лейпциг, який став останнім півфіналістом турніру. Команда Марко Розе приєдналася в наступній стадії до Армінії, Штутгарта та Баєра.

Кубок Німеччини з футболу-2024/25
1/4 фіналу, 26 лютого

РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 69 Шешко (пенальті).

Нагадаємо, що сьогодні також відбулися матчі Англійської Прем'єр-ліги, в яких брали участь українські футболісти.

Вольфсбург Кубок Німеччини Німеччина РБ Лейпциг

РБ Лейпциг

Баварія розбила Айнтрахт Ф, Гайденгайм зіграв унічию з Лейпцигом у 23 турі Бундесліги
РБ Лейпциг втратив очки у грі з Аугсбургом на старті 22 туру Бундесліги
Шешко та Сімонс принесли РБ Лейпцигу перемогу над Санкт-Паулі у матчі 21 туру
Захисник Астон Вілли став гравцем Лейпцига
Лейпциг оголосив про підписання повноцінного контракту з півзахисником ПСЖ

Останні новини