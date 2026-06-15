Бельгія зіграє з Єгиптом на чемпіонаті світу 2026

У понеділок, 15 травня, відбудеться матч першого туру у групі G чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому між собою зіграють збірні Бельгії та Єгипту.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон публікуватиме відео голів зустрічі в цій новині.

Востаннє Єгипет та Бельгія грали між собою у товариському матчі сезону-2022/23. Та гра закінчилася перемогою єгиптян 2:1.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом цього матчу є Бельгія – 1,59. На перемогу єгиптян дають коефіцієнт 6,10. Нічия – 4,20.

Нагадаємо, напередодні арбітра матчу ЧС-2026 між збірними Німеччини та Кюрасао звинуватили в расизмі.

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