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Партнер Довбика по Ромі може перейти в Трабзонспор

Олег Дідух — 24 липня 2025, 14:05
Партнер Довбика по Ромі може перейти в Трабзонспор
Стефан Ель Шаараві
Getty Images

Форвард Роми Стефан Ель Шаараві може продовжити кар’єру в турецькому Трабзонспорі.

Про це повідомляє Fotomac.

За їхньою інформацією, послуги 32-річного італійця турецькому клубу запропонували самі агенті Ель Шаараві. Керівництво Трабзонспора цю пропозицію сприйняло з інтересом, проте фінансову сторону можливого трансферу сторони поки що не обговорювали.

Контракт Ель Шаараві з Ромою діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 3,5 мільйона євро. В минулому сезоні на рахунку нападника 3 голи та 6 асистів у 41 матчі за Рому в усіх турнірах.

Нагадаємо, що за Трабзонспор грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан. Раніше турецькому не вдалося підписати Сауля Ньїгеса.

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