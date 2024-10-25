Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Настав час підлаштовуватися: Ганс-Дітер Флік – про майбутній поєдинок проти Реала

Олексій Мурзак — 25 жовтня, 20:33
Настав час підлаштовуватися: Ганс-Дітер Флік – про майбутній поєдинок проти Реала
Ганс-Дітер Флік
fcbarcelona.com

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про майбутній поєдинок проти мадридського Реала, наголосивши, що він має особливий статус серед подібних ігор між важливими суперниками в інших чемпіонатах.

Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоби перемагати. "Ель Класіко" – це те, чого ви хочете найбільше. У Німеччині є своє "класіко", але це не те саме, Барселона – Реал Мадрид – це "Класіко", написане великими літерами.

У нас є свій підхід та ідеї, які вже були продемонстровані в матчі проти Баварії. І знаєте, ми зрозуміли, що повинні покращуватися. У кожній грі нам доводиться адаптуватися під суперника, і тепер настав час підлаштовуватися під гру Реала. Я довіряю своїм гравцям, тому що вони чудово справляються в грі з м'ячем і в атакуючій фазі, а також вміють грати без м'яча. Ми це показали та продовжимо це показувати.

Ми не збираємося нічого змінювати, адже стиль неможливо змінити. Зрештою, це Мадрид, і вони грали у вівторок, а ми грали в середу, зрештою, кожен робить свою справу. Головне, що гравці добре провели тренування", – сказав Флік.

Ель Класіко відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.

Напередодні Реал підтвердив факт травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Шанс у воротах "вершкових" може отримати Андрій Лунін.

Барселона Ель Класико Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Ханс-Дітер Флік

Ханс-Дітер Флік

Барселона Фліка показала третій за результативністю старт в чемпіонаті Іспанії для команд у XXI столітті
Флік – про повернення Гаві: Він втілив мрію в життя
Флік анонсував повернення головної зірки Барселони після травми
Хаві зустрівся з теперішнім тренером Барселони і побажав йому удачі
Хансі Флік у Барселоні: формула успіху за рахунок молоді та трьох суперзірок

Останні новини