Настав час підлаштовуватися: Ганс-Дітер Флік – про майбутній поєдинок проти Реала

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про майбутній поєдинок проти мадридського Реала, наголосивши, що він має особливий статус серед подібних ігор між важливими суперниками в інших чемпіонатах.

Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоби перемагати. "Ель Класіко" – це те, чого ви хочете найбільше. У Німеччині є своє "класіко", але це не те саме, Барселона – Реал Мадрид – це "Класіко", написане великими літерами.



У нас є свій підхід та ідеї, які вже були продемонстровані в матчі проти Баварії. І знаєте, ми зрозуміли, що повинні покращуватися. У кожній грі нам доводиться адаптуватися під суперника, і тепер настав час підлаштовуватися під гру Реала. Я довіряю своїм гравцям, тому що вони чудово справляються в грі з м'ячем і в атакуючій фазі, а також вміють грати без м'яча. Ми це показали та продовжимо це показувати.



Ми не збираємося нічого змінювати, адже стиль неможливо змінити. Зрештою, це Мадрид, і вони грали у вівторок, а ми грали в середу, зрештою, кожен робить свою справу. Головне, що гравці добре провели тренування", – сказав Флік.