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Кот-д'Івуар та Еквадор назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі E

Володимир Слюсарь — 15 червня 2026, 01:26
Кот-д'Івуар та Еквадор назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі E
FIFA

У понеділок, 15 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру групи E, у якому збірна Кот-д'Івуару зіграє проти Еквадору.

Команди вже визначилися зі стартовими складами.

Кот-д'Івуар: Фофана, Конан, Сінґо, Дуе, Агбаду, Фофана, Кессьє, Діоманде, Ваї, Пепе, Туре.

Еквадор: Галіндес, Інкап'є, Ордоньєс, Пачо, Мінда, Віте, Франко, Кайседо, Єбоа, Валенсія, Плата.

Початок зустрічі запланований на 02:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що вчора, 14 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи E, у якому Німеччина розгромила збірну Кюрасао.

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