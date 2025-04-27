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Легенду Арсенала звинуватили в "блокуванні можливостей" для жінок у футболі

Олексій Погорелов — 27 квітня 2025, 11:26
Іан Райт
Іан Райт
Instagram Іана Райта

Колишня футболістка, а нині телеведуча Еніола Алуоко звинуватила легендарного форварда Арсенала Іана Райта в тому, що він не дає жінкам проявити себе у футболі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вона сказала, що те, що ITV продовжує наймати Райт для висвітлення жіночих ігор, зменшує шанси жінок-експертів прийти в індустрію.

Алуоко стверджувала, що 61-річний англієць забрав собі простір висвітлювання трансляцій жіночих матчів і опосередковано заблокував можливості для жінок-експертів.

Згодом Алуоко відмовилася від своїх слів і навіть вибачилася перед Райтом, назвавши його "блискучим телеведучим і прикладом для наслідування". Але колишній футболіст не прийняв ці вибачення.

"Мушу сказати, що я дуже розчарований тим, що сказала Ені, вона знає, як я їй допомагав, підтримував її публічно, і я знаю попередні розмови, які вона вела зі мною та моїм керівництвом.

Я бачив вибачення в соціальних мережах, але я не можу їх прийняти, але я також хочу рухатися далі. Для тих, хто дивиться це відео, я дійсно не потребую подальших соціальних коментарів, спрямованих на будь-яку з цих подій.

Мене ніколи не турбувало, ХТО грає у футбол. Головне, щоб вони ГРАЛИ у футбол. Якщо ви знаєте мою історію, то зрозумієте, як багато для мене означає футбол. Ми – країна, яка винайшла сучасний футбол, тому на нас лежить відповідальність бути лідером у жіночому футболі", – сказав Райт.

Через свої коментарі Еніола Алуоко може бути звільнена з ITV. Погляди ексзірки збірної Англії розлютили і спантеличили босів каналу.

Слова Алуоко спричинили внутрішні дискусії в ITV щодо її майбутнього, а керівництво серйозно обговорює, чи продовжувати з нею співпрацю.

Раніше стало відомо про смерть чемпіона світу 1962 року у складі збірної Бразилії.

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