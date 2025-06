Колишня зірка збірної Франції постане перед судом через обвинувачення у насильстві над коханкою

Le point complet sur l'affaire Dimitri Payet :



L'ancien olympien est accusé d’avoir porté préjudice à Larissa Ferrari et de l’avoir atteinte émotionnellement à travers « des attitudes, des propos injurieux et dégradants, ainsi que des actes d’humiliation, de manipulation et de… pic.twitter.com/Ir5wnDKZmx