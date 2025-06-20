Колишня зірка збірної Франції постане перед судом через обвинувачення у насильстві над коханкою
Колишній півзахисник Вест Гема та збірної Франції Дімітрі Пайєт опинився в центрі серйозного скандалу, адже бразильські прокурори висунули проти нього офіційні обвинувачення у сексуальному, фізичному та психологічному насильстві над 28-річною юристкою Ларіссою Феррарі, з якою він мав стосунки.
За даними прокуратури Ріо-де-Жанейро, Пайєт, якому наразі 38 років, нібито скористався вразливим емоційним станом жінки, аби вступити з нею у стосунки, а потім завдав їй глибоких психологічних травм. Серед обвинувачень – приниження, маніпуляції, примус до участі в принизливих актах, зокрема й фальшиве весілля.
Особливо шокуючими стали зізнання Ларісси в інтерв’ю для The Sun, де вона заявила, що Пайєт змушував її пити власну сечу, воду з унітазу та знімати принизливі відео.
Спочатку поліція закрила справу, однак після апеляції постраждалої прокуратура відновила розслідування та висунула офіційні обвинувачення. Юристи Ларісси наполягають, що суд має показати приклад: ніхто, навіть публічна особа, не повинен уникнути відповідальності за насильство над жінками.
Пайє, який донедавна грав за бразильський клуб Васко да Гама, відкидає усі звинувачення і заявляє, що стосунки були добровільними. Його адвокат висловила здивування щодо повторного відкриття справи, однак запевнила, що вони доведуть невинуватість футболіста в суді. Якщо провина Пайєта буде визнана, йому загрожує величезний штраф і компенсація витрат на лікування постраждалої.
Зазначимо, що контракт із Васко да Гама з гравцем уже розірвано. Паєт приєднався до Васку да Гама у 2023 році. За цей час він провів 77 матчів, забив 8 голів та віддав 16 результативних передач.