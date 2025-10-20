Ексзірка збірної Уругваю зламав три ребра у матчі ветеранів

Колишня зірка Атлетико Мадрид та збірної Уругваю Дієго Форлан отримав жахливу травму в матчі ветеранського чемпіонату після зіткнення із суперником.

Про це повідомляє Cadena SER.

Колишній форвард в ігровому епізоді зіштовхнувся з гравцем суперників, отримавши за підсумками епізоду три зламані ребра. Зараз Форлан знаходиться у лікарні, де перебуватиме ще декілька днів через незначний пневмоторакс.

Зазначимо, що футболіст завершив грати на професійному рівні у 2018 році, а зараз виступає за Олд Бойз в лізі для гравців 40+ років.

За свою кар'єру Форлан грав у складі Атлетико, Манчестер Юнайтед, Інтера, Вільярреала, Пеньяроля та Кітчі з Гонконгу, який став останнім у його кар'єрі.

Також на рахунку форварда 112 матчів та 36 м'ячів у складі збірної Уругваю, з якою він сенсаційно дістався 1/2 фіналу чемпіонату світу у 2010 році.

