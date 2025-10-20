Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексзірка збірної Уругваю зламав три ребра у матчі ветеранів

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 16:19
Ексзірка збірної Уругваю зламав три ребра у матчі ветеранів
Дієго Форлан
ATP

Колишня зірка Атлетико Мадрид та збірної Уругваю Дієго Форлан отримав жахливу травму в матчі ветеранського чемпіонату після зіткнення із суперником.

Про це повідомляє Cadena SER. 

Колишній форвард в ігровому епізоді зіштовхнувся з гравцем суперників, отримавши за підсумками епізоду три зламані ребра. Зараз Форлан знаходиться у лікарні, де перебуватиме ще декілька днів через незначний пневмоторакс.

Зазначимо, що футболіст завершив грати на професійному рівні у 2018 році, а зараз виступає за Олд Бойз в лізі для гравців 40+ років.

За свою кар'єру Форлан грав у складі Атлетико, Манчестер Юнайтед, Інтера, Вільярреала, Пеньяроля та Кітчі з Гонконгу, який став останнім у його кар'єрі.

Також на рахунку форварда 112 матчів та 36 м'ячів у складі збірної Уругваю, з якою він сенсаційно дістався 1/2 фіналу чемпіонату світу у 2010 році.

Раніше повідомлялось. що колишнього гравця Реала та збірної Нідерландів госпіталізували після перенесеного інсульту.

Манчестер Юнайтед травма Форлан Атлетико Мадрид

Манчестер Юнайтед

Магвайр приніс МЮ перемогу над Ліверпулем, Тоттенгем вдома програв Астон Віллі у 8 турі АПЛ
Аморім розповів, за рахунок чого Манчестер Юнайтед планує перемагати в матчах
Колишній тренер Манчестер Сіті "сказав друзям", що претендує на роботу в Манчестер Юнайтед
Він був частиною проблеми: Кін – про відхід Рашфорда з Манчестер Юнайтед
Каземіро може отримати новий контракт від Манчестер Юнайтед, але за однієї умови

Останні новини