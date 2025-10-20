Ексгравця Реала та Евертона госпіталізували з інсультом

Колишнього півзахисника мадридського Реала та збірної Нідерландів Ройстона Дренте госпіталізували через інсульт.

Про це повідомляє Talksport із посиланням на ФК де Ребеллен.

"Родина Ройстона просить дати йому спокій заради того, щоб ми змогли надати йому кваліфіковану допомогу та підтримку", – йдеться у заяві команди.

Дренте відомий своїми виступами у складі Реала, кольори якого він захищав з 2007 по 2012 рік. Також в активі нідерландця виступи за Феєнорд, Евертон, Редінг та Шеффілд Венсдей. У 2013 році Ройстон мав нетривалий період в російській Аланії – 6 матчів та три голи.

У 2010 році хавбек зіграв свій єдиний матч за збірну Нідерландів.

Кар'єру Дренте завершив у 2023 році у Козаккен Бойз, але згодом повертався на поле заради гри в аматорських клубах.

Раніше ексфутболіст звинуватив Ліонеля Мессі у расизмі.