Ексгравець Мілана завершив кар'єру в 37 років
37-річний експівзахисник Мілана та Бенфіки Адель Таарабт оголосив про завершення кар'єри.
Про це він повідомив в Інстаграм.
"Я знав, що цей день настане. Прийшла пора закрити цю главу. Футбол протягом багатьох років був дуже важливою частиною мого життя. Він подарував мені дивовижні спогади, дозволив зустріти неймовірних людей і пережити моменти, які я ніколи не забуду.
Я просто хочу подякувати кожному клубу, за який грав, кожному тренеру, кожному партнеру по команді, кожному працівнику клубу і, звісно, кожному вболівальнику, який підтримував мене на цьому шляху.
Кожному клубу, який я мав честь представляти, від Ланса до Аль-Шарджі, дякую за те, що були частиною моєї історії. Виступи за Марокко назавжди займатимуть особливе місце в моєму серці", – написав Таарабт.
За свою кар'єру футболіст встиг пограти за Ланс, Тоттенгем, Фулгем, Мілан, Дженоа, Квінз Парк Рейнджерс, а також еміратські Аль-Наср та Аль-Шарджу. Також в його активі 30 матчів за збірну Марокко.
Раніше повідомлялося, що легенди світового футболу, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, запрошені на прощальний матч ексфорварда збірної Аргентини Карлоса Тевеса.