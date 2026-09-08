Ексгравець Мілана завершив кар'єру в 37 років

37-річний експівзахисник Мілана та Бенфіки Адель Таарабт оголосив про завершення кар'єри.

Про це він повідомив в Інстаграм.

"Я знав, що цей день настане. Прийшла пора закрити цю главу. Футбол протягом багатьох років був дуже важливою частиною мого життя. Він подарував мені дивовижні спогади, дозволив зустріти неймовірних людей і пережити моменти, які я ніколи не забуду.

Я просто хочу подякувати кожному клубу, за який грав, кожному тренеру, кожному партнеру по команді, кожному працівнику клубу і, звісно, кожному вболівальнику, який підтримував мене на цьому шляху.

Кожному клубу, який я мав честь представляти, від Ланса до Аль-Шарджі, дякую за те, що були частиною моєї історії. Виступи за Марокко назавжди займатимуть особливе місце в моєму серці", – написав Таарабт.