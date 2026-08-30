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Степанов забив ПСВ та оформив третій гол у сезоні Ередивізі

Сергій Шаховець — 30 серпня 2026, 13:50
Степанов забив ПСВ та оформив третій гол у сезоні Ередивізі
Артем Степанов
Getty Images

Український нападник Утрехта Артем Степанов відзначився голом у матчі 4-го туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.

19-річний форвард вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок у зустрічі вже на 6-й хвилині. Степанов завершив атаку Утрехта після передачі Нікласа Вестерлунда та вивів свою команду вперед – 1:0.

Для українця цей гол став уже третім у поточному сезоні Ередивізі. Раніше Степанов забивав АЗ Алкмар у другому турі та Спарті Роттердам у третьому.

У стартовому турі 19-річний нападник не зіграв через проблеми з реєстрацією орендного переходу з Баєра. Тому сезон він розпочав матчем у другому турі.

Нагадаємо, ПСВ є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів. Команди зустрінуться 10 вересня.

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