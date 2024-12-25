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Колишній гравець Шахтаря увійшов до складу керівництва Дженоа

Олег Дідух — 25 грудня 2024, 23:51
Колишній гравець Шахтаря увійшов до складу керівництва Дженоа
Резван Рац
instagram.com/razvanrat.official

Колишній захисник донецького Шахтаря та збірної Румунії Резван Рац увійшов до складу керівництва Дженоа.

Про це повідомляє DigiSport.

Нещодавно новим власником клубу став румунський бізнесмен Дан Суку, який проводить значні кадрові зміни в менеджменті клубу. Рац буде відповідати за спортивну сторону в Дженоа, проте наразі не відомо, яку саме посаду обійматиме 43-річний фахівець.

Кар’єру гравця захисник завершив у 2018 році. Окрім Шахтаря, також виступав за бухарестський Рапід, Бакеу, Вест Гем, Райо Вальєкано, ПАОК і Полі Тімішоара. Провів 113 матчів і забив 2 голи за збірну Румунії.

Наразі Дженоа посідає 13 місце у турнірній таблиці Серії А з 16 очками у 17 матчах. Зону вильоту команда Патріка Вієйра випереджає всього на два бала.

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