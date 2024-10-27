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Італійський форвард: У Довбика великий потенціал

Олег Дідух — 27 жовтня, 09:45
Італійський форвард: У Довбика великий потенціал

Відомий у минулому італійський форвард, а нині – президент К’єво Серджо Пеллісьє оцінив шанси українського гравця Роми Артема Довбика досягти успіху в Серії А.

Колишнього нападника цитує TMW Radio.

"Він може залишити свій слід, зараз вже немає таких захисників як колись, тепер у форвардів є більше простору. Він вміє рухатись і може забити загато голів. У нього великий потенціал", – заявив Пеллісьє.

Довбик перейшов у Рому з іспанської Жирони минулого літа за 30,5 мільйони євро. У 8 матчах Серії А поточного сезону 27-річний українець відзначився 3 голами і 1 асистом. Також на його рахунку 2 голи у 3 матчах ліги Європи.

Раніше Довбик розповів, які поради давав йому Андрій Шевченко, коли очолював збірну України.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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