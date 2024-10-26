Довбик: Шевченко давав мені певні поради, коли він тренував збірну

Нападник італійської Роми Артем Довбик розповів про поради, які йому давав Андрій Шевченко, коли він тренував збірну України.

Його слова передає Серія А.

"Звісно, усі в Україні знають, хто такий Шевченко, тому що це найкращий футболіст в історії України. Він отримував "Золотий м’яч". Він давав мені певні поради, коли я був у збірній України, і я почав ними користуватися. Мова про те, що потрібно бути агресивнішим, сильнішим і голоднішим у штрафному майданчику суперника", – сказав Довбик.

Наразі в активі Довбика 5 голів та 1 асист в 11 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.

Наступний матч "вовки" проведуть завтра, 27 жовтня проти Фіорентини. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.