ПСВ підпише колишнього вінгера Ювентуса

Відомий сербський вінгер Філіп Костич стане гравцем ПСВ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, всі умови контракту вже узгоджені. В середу, 5 серпня, Костич пройде медогляд у ПСВ. Контракт буде розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Костич перейде в ПСВ на правах вільного агента – його контракт із Ювентусом завершився наприкінці червня поточного року.

33-річний серб виступав за туринський клуб з літа 2022 року. За цей час провів 112 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 16 асистами. Сезон-2024/25 провів на права оренди на турецькому Фенербахче.

Нагадаємо, минулого вікенду ПСВ у матчі за Суперкубок Нідерландів розгромно програв АЗ Алкмаар із рахунком 0:4.