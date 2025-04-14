Модрич став співвласником відомого клубу

Зірковий півзахисник мадридського Реала та збірної Хорватії Лука Модрич став співвласником Свонсі.

Про це повідомляє пресслужба валійського клубу.

"Це захоплююча можливість. Свонсі має сильну ідентичність, неймовірну фан-базу та амбіції змагатися на найвищому рівні. Граючи на найвищому рівні, я вважаю, що можу поділитися своїм досвідом з клубом. Моя мета – підтримати зростання клубу в позитивному ключі і допомогти побудувати захоплююче майбутнє", – заявив Модрич.

Наразі Свонсі посідає 12-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 54 очки в 42 матчах сезону. Раніше клуб неодноразово грав у Англійській Прем'єр-лізі.

Раніше уже повідомлялося про те, що рішення стати співвласником Свонсі ніяк не вплине на плани Модрича продовжувати кар’єру гравця.