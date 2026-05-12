Ексзірка Реала спростував чутки про завершення кар’єри

Олег Дідух — 12 травня 2026, 13:57
Знаменитий колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес поки що не збирається завершувати свою спортивну кар'єру.

Про це повідомляє Ole.

"Я не знаю, хто це сказав – мабуть, просто хотіли набрати перегляди, – але людям варто бути краще поінформованими. Єдина людина, яка знає, скільки ще я гратиму – це я сам. Я все ще вважаю, що маю попереду ще кілька років кар'єри", – заявив колумбієць.

Напередодні стало відомо, що влітку поточного року Хамес Родрігес покине свій нинішній клуб, Міннесоту Юнайтед. Після цього у ЗМІ з'явилася інформація про те, що після чемпіонату світу 2026 року 34-річний колумбієць оголосить про завершення кар'єри.

Після переходу в Міннесоту Родрігес взяв участь лише у шести матчах у всіх турнірах на клубному рівні, сумарно провівши на полі лише 183 хвилини.

