Ексзірка Реала спростував чутки про завершення кар’єри

Знаменитий колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес поки що не збирається завершувати свою спортивну кар'єру.

Про це повідомляє Ole.

"Я не знаю, хто це сказав – мабуть, просто хотіли набрати перегляди, – але людям варто бути краще поінформованими. Єдина людина, яка знає, скільки ще я гратиму – це я сам. Я все ще вважаю, що маю попереду ще кілька років кар'єри", – заявив колумбієць.

Напередодні стало відомо, що влітку поточного року Хамес Родрігес покине свій нинішній клуб, Міннесоту Юнайтед. Після цього у ЗМІ з'явилася інформація про те, що після чемпіонату світу 2026 року 34-річний колумбієць оголосить про завершення кар'єри.

Після переходу в Міннесоту Родрігес взяв участь лише у шести матчах у всіх турнірах на клубному рівні, сумарно провівши на полі лише 183 хвилини.