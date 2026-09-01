Сантос підписав колишнього хавбека Барселони та Ювентуса

Іменитий центральний півзахисник Артур Мело став гравцем Сантоса.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Артур перейшов у Сантос на правах вільного агента. Контракт із 30-річним хавбеком розрахований лише на чотири місяці – до кінця грудня 2026 року.

Лише 22 серпня Артур розірвав контракт із Ювентусом. Туринському клубу хавбек належав з літа 2020 року, коли перейшов із Барселони за 80 мільйонів євро. Проте розкритися в Ювентусі хавбек так і не зумів, відзначившись за клуб лише 1 голом і 1 асистом у 63 матчах у всіх турнірах.

Починаючи з 2022 року грав у орендах за Ліверпуль, Фіорентину, Жирону та Греміо. В 2018 – 2022 роках хавбек провів 22 матчі та забив 1 гол за національну збірну Бразилії.