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Ексзірка Серії А може сісти до в’язниці на два роки

Олег Дідух — 31 жовтня 2026, 13:50
Ексзірка Серії А може сісти до в’язниці на два роки
Раджа Наїнгголан
ФК Антверпен

Колишній хавбек Роми та Інтера Раджа Найнгголан може опинитися у в'язниці.

Про це повідомляє l'Equipe.

За їхньою інформацією, бельгійського півзахисника звинувачують у відмиванні грошей для наркоторговців.

Прокуратура стверджує, що протягом кількох місяців Найнгголан отримав понад 100 тисяч євро готівкою від Наср-Еддіна Секкакі – молодшого брата наркоторговця Ашрафа Секкакі. Потім Раджа частинами перечислив таку ж суму матері Секкакі.

При цьому, безпосередньо у торгівлі наркотиками Найнгголана не звинувачують. Прокуратура Брюсселя вимагає для колишнього футболіста 2 роки ув'язнення та штраф у розмірі 105 тисяч євро.

Найнгголана вже заарештовували у справі про контрабанду наркотиків у січні 2025 року.

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