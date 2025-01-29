Наїнгголана звільнили з-під варти у справі щодо контрабанди наркотиків

Відомого бельгійського півзахисника Раджу Наїнгголана звільнили з-під варти, де він перебував у справі щодо контрабанди кокаїну.

Про це повідомляє De Telegraaf.

У понеділок, 27 січня, 36-ріного хавбека заарештували в рамках розслідування справи про міжнародну контрабанду кокаїну з Південної Америки в Європу через порт Антверпена. Наїнгголан перебував у камері попереднього тримання.

Проте у середу, 29 січня, його випустили. Бельгійцеві не висовували ніяких звинувачень, пов’язаних безпосередньо з контрабандою наркотиків.

"Це не пов'язано з наркотиками. Розслідування стосується наркотиків, але йдеться про гроші, які Раджа позичав. Він надавав певним людям фінансову допомогу. Тепер правоохоронці розбираються, куди йшли ці гроші. Раджа на свободі, і це головне зараз. Він повертається додому", – заявив адвокат гравця.

Тепер Наїнгголан може повернутися до тренувань з Локереном, куди він перейшов минулого тижня.