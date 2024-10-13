Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілевський назвав найскладнішого суперника в УПЛ

Олег Дідух — 13 жовтня, 15:46
Мілевський назвав найскладнішого суперника в УПЛ
Артем Мілевський
Getty Images

Колишній форвард Динамо Київ Артем Мілевський назвав свого найскладнішого суперника серед захисників, проти яких грав в УПЛ.

Своєю думкою нападник поділився в інтерв’ю TikTok медіафутбольної команди Армат:

"Коли я грав проти захисників, тому для мене, напевно, це був Олександр Кучер. Мені було дуже важко з ним. Він не відпускав мене від себе, бив по ногах 90 хвилин, і в мене просто здавали нерви. Важко.

І, звісно, не можна забувати Дарійо Срну, який провокатор від Бога. Але я його дуже люблю, тому що ми зараз з ним у хороших стосунках. Він на посаді у Шахтарі. І я сподіваюсь, що скоро повернуся в свій клуб, і ми будемо вже протистояти один одному на трибунах, так би мовити".

Раніше Мілевський висміяв заяву Алієва щодо їх примирення.

Артем Мілевський Дарійо Срна Олександр Кучер

Артем Мілевський

Мілевський висміяв заяву Алієва щодо їх примирення
Алієв назвав умову примирення з Мілевським
Покер Судакова увійшов до історії УПЛ: чим унікальне це досягнення
В будинку Мілевського провели обшуки через організацію договірних матчів: що загрожує другу ексфутболіста
Правоохоронці провели обшуки в будинку Мілевського

Останні новини