Мілевський назвав найскладнішого суперника в УПЛ

Колишній форвард Динамо Київ Артем Мілевський назвав свого найскладнішого суперника серед захисників, проти яких грав в УПЛ.

Своєю думкою нападник поділився в інтерв’ю TikTok медіафутбольної команди Армат:

"Коли я грав проти захисників, тому для мене, напевно, це був Олександр Кучер. Мені було дуже важко з ним. Він не відпускав мене від себе, бив по ногах 90 хвилин, і в мене просто здавали нерви. Важко.

І, звісно, не можна забувати Дарійо Срну, який провокатор від Бога. Але я його дуже люблю, тому що ми зараз з ним у хороших стосунках. Він на посаді у Шахтарі. І я сподіваюсь, що скоро повернуся в свій клуб, і ми будемо вже протистояти один одному на трибунах, так би мовити".