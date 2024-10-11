Мілевський висміяв заяву Алієва щодо їх примирення

Колишній півзахисник Динамо Артем Мілевський вважає, що йому непотрібно вибачатися перед одноклубником Олександром Алієвим.

Цитує гравця Sport-express.ua.

Напередодні Алієв заявив, що готовий примиритися з Артемом, якщо той вибачиться перед ним на всю країну.

"Чи готовий я вибачитися? Можливо (сміється – прим.). А якщо чесно... Саша, прочитав твоє інтерв'ю. Дякую за відповідь, дорогенький! Я намагаюся налагодити з тобою стосунки, але мені перед тобою нема за що вибачатися, тим більше на всю країну.

Я не обзивав ні тебе, ні твою сім'ю ніякими поганими словами, як це робив ти по відношенню до моїх близьких у своєму прямому ефірі в Instagram. Саша, спустися вже з небес на землю! Ти що, Папа Римський чи, можливо, Господь Бог?!

Ну скільки можна, га? Ти ж не дитина, врешті-решт, щоб таке казати. Будь чоловіком! Судячи з твого інтерв’ю, яким ти був, Саша, таким ти і залишився. Аріведерчі!", – сказав Мілевський.