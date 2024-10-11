Мілевський висміяв заяву Алієва щодо їх примирення
Колишній півзахисник Динамо Артем Мілевський вважає, що йому непотрібно вибачатися перед одноклубником Олександром Алієвим.
Цитує гравця Sport-express.ua.
Напередодні Алієв заявив, що готовий примиритися з Артемом, якщо той вибачиться перед ним на всю країну.
"Чи готовий я вибачитися? Можливо (сміється – прим.). А якщо чесно... Саша, прочитав твоє інтерв'ю. Дякую за відповідь, дорогенький! Я намагаюся налагодити з тобою стосунки, але мені перед тобою нема за що вибачатися, тим більше на всю країну.
Я не обзивав ні тебе, ні твою сім'ю ніякими поганими словами, як це робив ти по відношенню до моїх близьких у своєму прямому ефірі в Instagram. Саша, спустися вже з небес на землю! Ти що, Папа Римський чи, можливо, Господь Бог?!
Ну скільки можна, га? Ти ж не дитина, врешті-решт, щоб таке казати. Будь чоловіком! Судячи з твого інтерв’ю, яким ти був, Саша, таким ти і залишився. Аріведерчі!", – сказав Мілевський.
Нагадаємо, між колишніми найкращими друзями, які в молодості запалювали в Динамо та столичних клубах, раніше виник серйозний конфлікт. Мілевський назвав "дуже дурним вчинком" те, що восени минулого року Алієв виніс на загал плачевний стан здоров’я Артема. Пізніше Олександр заявив, що Мілевського для нього більше не існує.