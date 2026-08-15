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Крістал Пелес підписав захисника, який провалив медогляд у Інтері

Олег Дідух — 15 серпня 2026, 13:04
Крістал Пелес підписав захисника, який провалив медогляд у Інтері
Анан Халайлі
ФК Крістал Пелес

Фланговий захисник збірної Ізраїлю та бельгійського Уніон Сен-Жилуаз Анан Халайлі став гравцем Крістал Пелес.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 21-річним ізраїльтянином розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 21 мільйон фунтів стерлінгів.

У липні Халайлі був за крок від переходу в міланський Інтер. Проте в останній момент трансфер зірвався через те, що захисник не пройшов медогляд.

За Уніон Сен-Жилуаз Халайлі виступав з літа 2024 року, коли перейшов із Маккабі Хайфа за 6,5 мільйона євро. У минулому сезоні на рахунку захисника 6 голів і 6 асистів у 52 матчах у всіх турнірах.

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