Ексголкіпер Тоттенгема завершив кар’єру в 27 років

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 17:17
Алфі Вайтмен
ФК Тоттенгем

Колишній голкіпер Тоттенгема Алфі Вайтмен оголосив про завершення кар’єри у віці 27 років.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Вайтмен є вихованцем академії Тоттенгема, в структурі "Шпор" провів практично всю кар’єру, за виключенням оренди в шведський Дегерфорс у 2021 – 2022 роках. Провів 3 матчі за юнацьку збірну Англії U-17.

У липні поточного року Вайтмен покинув Тоттенгем на правах вільного агента, а наприкінці жовтня вирішив повісити бутси на цвях.

Після завершення футбольної кар’єри Вайтмен збирається спробувати себе в зовсім нових сферах: він стане режисером і фотографом.

Раніше повідомлялося про те, що форвард Тоттенгема Рішарлісон може у січні наступного року повернутися до Бразилії та стати гравцем Фламенго.

