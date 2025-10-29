Українська правда
Рішарлісон може перейти у бразильський топклуб у січні

Олег Дідух — 29 жовтня 2025, 15:26
Іменитий форвард Тоттенгема Рішарлісон може у січні наступного року повернутися в Бразилію.

Про це повідомляє Bola VIP.

За їхньою інформацією, інтерес до 28-річного нападника проявляє Фламенго, у якого зараз великі кадрові проблеми в атаці. Сам Рішарлісон не надто вдало розпочав поточний сезон у складі Тоттенгема, і розглядає перехід у Фламенго як крок, який підвищить його шанси на потрапляння до складу збірної Бразилії на чемпіонат світу 2026 року.

Трансферна вартість Рішарлісона наразі оцінюється у 25 мільйонів євро. Така сума може виявитися завеликою для Фламенго, тому ймовірним варіантом є оренда гравця. На початку жовтня повідомлялося про те, що Рішарлісон може перейти у клуб МЛС.

У поточному сезоні на рахунку нападника 3 голи та 2 асисти в 14 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.

