Переможець Євро-2016 у складі збірної Португалії оголосив про завершення кар'єри

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 11:08
Адрієн Сілва завершив кар'єру
Адрієн Сілва
ФК Юнайтед

Колишній півзахисник Лестера та збірної Португалії Адрієн Сілва оголосив про завершення кар'єри.

Про це футболіст написав у своїх соцмережах.

У своєму прощальному листі Сілва подякував усім своїм партнерам по командах, тренерам, вболівальникам та окрему увагу приділив перемозі на Євро-2016.

На клубному рівні Сілва встиг пограти за Лестер, Спортинг, Монако, Сампдорію, Ріу Аве, Маккабі Хайфу та два саудівські колективи – Аль-Вахда та ФК Юнайтед. 

Зі Спортингом Сілва став дворазовим переможцем національного Кубку та три рази виграв Суперкубок Португалії. У складі Маккабі Адрієнв играв чемпіонат Ізраїлю сезону-2010/11.

У збірній Португалії хавбек зіграв 26 матчів, в яких забив один гол та виграв чемпіонат Європи.

Раніше про завершення кар'єри оголосив ексворотар Ньюкасла та збірної Нідерландів.

