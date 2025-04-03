Інтер може повернути в Серію А ексволодаря Золотої бутси

Італійський форвард Бешикташа Чіро Іммобіле влітку може повернутися в Серію А. В його послугах зацікавлений міланський Інтер.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Чемпіони Італії влітку попрощаються з Анхелем Корреа та Марко Арнаутовичем і шукають нового резервного форварда на наступний сезон. Іммобіле минулого літа перейшов із Лаціо в Бешикташ, проте хотів би влітку повернутися в Серію А.

35-річний ветеран хотів би знову попрацювати з Сімоне Індзагі, під керівництвом якого провів найбільш плідні роки своєї кар’єри. Індзагі-молодший очолював Лаціо в 2016 – 2021 роках. У 2021 році Іммобіле став володарем Золотої бутси та чемпіоном Європи в складі збірної Італії.

У поточному сезоні на рахунку 35-річного італійця 15 голів і 3 асисти в 33 матчах за Бешикташ у всіх турнірах.

Вчора Інтер у півфіналі Кубку Італії зіграв внічию 1:1 з Міланом.