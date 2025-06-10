Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Колишні асистенти Клоппа увійшли у тренерський штаб Гвардіоли

Олег Дідух — 10 червня 2025, 16:34
Колишні асистенти Клоппа увійшли у тренерський штаб Гвардіоли
ФК Манчестер Сіті

Два колишніх тренери Ліверпуля увійшли в тренерський штаб наставника Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Мова йде про Пепа Ліндерса та Джеймса Френча. Ліндерс стане асистентом Гвардіоли, Френч – тренером зі стандартних положень.

Ліндерс входив у тренерський штаб Ліверпуля з 2014 до 2024 року з перервою на самостійну роботу в НЕК Неймеген у 2018 році. У 2024 році протягом 6 місяців працював із Ред Булл Зальцбург. Френч працював у Ліверпуля з 2012 року.

Обидва фахівці входитимуть у тренерський штаб Гвардіоли вже під час клубного чемпіонату світу 2025 року.

Напередодні Манчестер Сіті оголосив про підписання лівого захисника Вулвергемптона Раяна Аїт-Нурі.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Манчестер Сіті

Пепа Гвардіолу відзначили в університеті
Манчестер Сіті оголосив про трансфер захисника Вулвергемптона
Суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в КЧС-2025
Манчестер Сіті домовився з Ліоном про трансфер талановитого вінгера – Романо
Манчестер Сіті оголосив про відхід резервного воротаря

Останні новини