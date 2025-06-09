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Манчестер Сіті оголосив про трансфер захисника Вулвергемптона

Олександр Булава — 9 червня 2025, 23:13
Манчестер Сіті оголосив про трансфер захисника Вулвергемптона
Манчестер Сіті

Манчестер Сіті оголосив про перехід лівого захисника Вулвергемптона Раяна Аїт-Нурі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з алжирським футболістом розрахований до літа 2030 року. Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе близько 40 млн євро.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв за "вовків" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 7 асистів, що дозволило йому стати найрезультативнішим оборонцем в сезоні АПЛ.

Зазначимо, що Вулвергемптон орендував Аїта-Нурі в Анже у жовтні 2020 року, а в липні 2021-го викупив за 11,1 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Мілан близькі до завершення переходу центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

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