Манчестер Сіті оголосив про трансфер захисника Вулвергемптона

Манчестер Сіті оголосив про перехід лівого захисника Вулвергемптона Раяна Аїт-Нурі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з алжирським футболістом розрахований до літа 2030 року. Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе близько 40 млн євро.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв за "вовків" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 7 асистів, що дозволило йому стати найрезультативнішим оборонцем в сезоні АПЛ.

Relax... we have an announcement to make 🔊 pic.twitter.com/UIHA4gJuuO — Manchester City (@ManCity) June 9, 2025

Зазначимо, що Вулвергемптон орендував Аїта-Нурі в Анже у жовтні 2020 року, а в липні 2021-го викупив за 11,1 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Мілан близькі до завершення переходу центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.