Тренера, який працював в УПЛ, дискваліфікували за спробу підкупу арбітрів – джерело
Екстренер київського Лівого Берега Андрій Запорожан отримав дискваліфікацію за спробу впливу на арбітрів.
Про це пише ТаТоТаке.
За даними джерел, КДК УАФ розглянув матеріали, надані Комітетом етики та чесної гри, і ухвалив рішення про трирічне відсторонення від діяльності в професійному футболі екстренера ФК Лівий Берег Андрія Запорожана. Йому інкримінують спробу впливу на суддівську бригаду напередодні матчу першого кола сезону 2024/25 Рух – Лівий Берег (1:0).
Повідомляється, що це другий такий випадок у нашому футболі за останні роки після відсторонення на три роки спостерігача арбітражу Дмитра Кутакова.
Запорожан протягом трьох років грав за Лівий Берег. Згодом – працював у тренерському штабі команди.
Раніше повідомлялося, що столична Оболонь підписала двох гравців Лівого Берега.