Оболонь підписала двох гравців Лівого Берега

Столична Оболонь оголосила про підписання двох нових гравців – захисника Дмитра Семенова та воротаря Вадима Сташківа.

Про це йдеться на сайті клубу.

Обидва гравці у минулому сезоні виступали за Лівий Берег, який вилетів з УПЛ і гратиме у Першій лізі.

25-річний Дмитро Семенов у сезоні 2024/25 провів 26 матчів за Лівий Берег, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Раніше він грав за Дніпро, Олександрію, Кремінь, Миколаїв, латвійську Елгаву та Кривбас.

18-річний Вадим Сташків, вихованець тернопільського футболу, у минулому сезоні зіграв 18 поєдинків за молодіжну команду Лівого Берега U-19. Терміни контрактів із новими гравцями не розголошуються.

Раніше Оболонь підписала захисника Вереса Євгена Шевченка.