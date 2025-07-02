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Оболонь підписала двох гравців Лівого Берега

Андрій Мошкун — 2 липня 2025, 11:14
Оболонь підписала двох гравців Лівого Берега
ФК Оболонь

Столична Оболонь оголосила про підписання двох нових гравців – захисника Дмитра Семенова та воротаря Вадима Сташківа.

Про це йдеться на сайті клубу.

Обидва гравці у минулому сезоні виступали за Лівий Берег, який вилетів з УПЛ і гратиме у Першій лізі.

25-річний Дмитро Семенов у сезоні 2024/25 провів 26 матчів за Лівий Берег, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Раніше він грав за Дніпро, Олександрію, Кремінь, Миколаїв, латвійську Елгаву та Кривбас.

18-річний Вадим Сташків, вихованець тернопільського футболу, у минулому сезоні зіграв 18 поєдинків за молодіжну команду Лівого Берега U-19. Терміни контрактів із новими гравцями не розголошуються.

Раніше Оболонь підписала захисника Вереса Євгена Шевченка.

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