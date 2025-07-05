Колишній гравець Карпат та ЮКСА дискваліфікований за діяльність пов'язану зі ставками

Колишнього футболіста Вереса, Карпат, ЮКСА та ФСК Маріуполь Дмитра Махнєва дискваліфікував Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Вихованця дніпровської школи футболу підозрювали в махінаціях зі здачею матчу за часів його гри в ЮКСА.

29-річний гравець проходив поліграф через підозру в договірному матчі, який відбувся в межах Першої ліги. Проте Дмитро запевнив, що він точно умисно не впливав на результат гри проти Вікторії (1:5).

Махнєва відсторонили на 1 рік, з якого на 6 місяців умовно з випробувальним строком 1 рік. Його останнім клубом був ФСК Маріуполь, до якого він приєднався у березні цього року. Контракт із клубом мав сплинути 30 червня.

Загалом за свою кар'єру центрбек провів 155 матчів, з яких 4 в УПЛ. Дмитро Махнєв раніше виступав у складах Карпат, Вереса, Енергії Нова Каховка, ФК Нікополь та латвійського Даугавпілса. Він є вихованцем Дніпра. На молодіжному рівні виступав за Сталь Кам'янське.

Раніше в УАФ підтвердили штраф новачка УПЛ СК Полтави за махінації під час проходження атестації на участь у Прем'єр-лізі.