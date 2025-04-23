Мілан може звільнити головного тренера в разі поразки від Інтера
Мауро Тассотті
ФК Мілан
Півфінальний матч Кубка Італії проти Інтера може стати останнім на своїй посаді для головного тренера Мілана Сержіу Консейсау.
Про це повідомляє MilanNews24.
За їхньою інформацією, в разі вильоту від Інтера Консейсау буде негайно відправлений у відставку. У такому випадку, тимчасовим виконувачем обов’язків головного тренера Мілана буде призначений колишній асистент Андрій Шевченка по збірній України Мауро Тассотті.
У лютому він увійшов у тренерський штаб команди Мілана U-23 – Milan Futuro. 65-річний фахівець виступав за Мілан у якості гравця у 1980 – 1997 роках.
Нагадаємо, матч-відповідь між Міланом та Інтером відбудеться у середу, 23 квітня. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок завершився внічию 1:1.