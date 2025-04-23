Мілан може звільнити головного тренера в разі поразки від Інтера

Півфінальний матч Кубка Італії проти Інтера може стати останнім на своїй посаді для головного тренера Мілана Сержіу Консейсау.

Про це повідомляє MilanNews24.

За їхньою інформацією, в разі вильоту від Інтера Консейсау буде негайно відправлений у відставку. У такому випадку, тимчасовим виконувачем обов’язків головного тренера Мілана буде призначений колишній асистент Андрій Шевченка по збірній України Мауро Тассотті.

У лютому він увійшов у тренерський штаб команди Мілана U-23 – Milan Futuro. 65-річний фахівець виступав за Мілан у якості гравця у 1980 – 1997 роках.

Нагадаємо, матч-відповідь між Міланом та Інтером відбудеться у середу, 23 квітня. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок завершився внічию 1:1.