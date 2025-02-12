Колишній асистент Шевченка в збірній Україні знайшов собі нове місце роботи

Колишній асистент головного тренера збірної України Мауро Тассотті знайшов собі місце роботи. Він увійшов до тренерського штабу команди Мілана U-23 – Milan Futuro.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Головним тренером Milan Futuro є колишній захисник Мілана та збірної Італії Даніеле Бонера. Наразі команда посідає 18 місце з 20 команд у групі В Серії С – третього за силою дивізіону італійського футболу.

Нагадаємо, у 2016 – 2021 роках Тассотті працював асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка. 65-річний фахівець виступав за Мілан у якості гравця у 1980 – 1997 роках. Провів 7 матчів за збірну Італії, у складі якої брав участь у чемпіонаті світу 1994 року.

Раніше Тассотті рекомендував Мілану підписати хавбека Шахтаря Георгія Судакова.