Екстренер Шахтаря та Дніпра-1 може очолити турецький клуб

Колишній тренер Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовічевич може очолити один з клубів турецької Суперліги.

Про це повідомляє Fotomac.

Нещодавно Кайсеріспор звільнив Маркуса Гіздола та продовжує пошук нового головного тренера, який виведе клуб з кризи. Іншим кандидатом на посаду є Марко Салатович – помічник головного тренера Халл Сіті Якировича.

Зауважимо, що Йовічевіча звільнили з Шахтаря влітку 2023 року. Після цього він тренував Аль-Раєд та Лудогорець, який залишив цього літа.

Кайсеріспор після восьми турів Суперліги посідає 17 місце у турнірній таблиці, набравши п'ять очок.

Раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 програв апеляцію проти Йовічевича у CAS.