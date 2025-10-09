Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Шахтаря та Дніпра-1 може очолити турецький клуб

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 09:47
Екстренер Шахтаря та Дніпра-1 може очолити турецький клуб
Ігор Йовічевич
FC Shakhtar Donetsk

Колишній тренер Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовічевич може очолити один з клубів турецької Суперліги.

Про це повідомляє Fotomac.

Нещодавно Кайсеріспор звільнив Маркуса Гіздола та продовжує пошук нового головного тренера, який виведе клуб з кризи. Іншим кандидатом на посаду є Марко Салатович – помічник головного тренера Халл Сіті Якировича.

Зауважимо, що Йовічевіча звільнили з Шахтаря влітку 2023 року. Після цього він тренував Аль-Раєд та Лудогорець, який залишив цього літа.  

Кайсеріспор після восьми турів Суперліги посідає 17 місце у турнірній таблиці, набравши п'ять очок.

Раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 програв апеляцію проти Йовічевича у CAS.

Кайсеріспор Ігор Йовічевич Шахтар Донецьк Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Шахтар Донецьк

Шахтар зацікавився у підписанні захисника Карабаха
Хавбек Шахтаря пропустить кілька тижнів через травму – журналіст
Динамо та Шахтар зацікавлені у трансфері 17-річного вінгера Омонії
Бондар емоційно перепросив перед вболівальниками за розгром від ЛНЗ
Не вміє елементарно м'ячі відбирати, – Сабо розніс Матвієнка за матч проти ЛНЗ

Останні новини