Два екстренери Шахтаря потрапили до трійки найбільш високооплачуваних наставників Ліги 1

Колишні тренери донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі та Паулу Фонсека, які нині тренують Марсель та Ліон відповідно, входять до трійки тренерів, які найбільше заробляють в Лізі 1.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, Де Дзербі заробляє 550 тисяч євро на місяць, а Фонсека отримує 320 тисяч євро, що є другим та третім результатом відповідно.

Найбільше всіх заробляє наставник ПСЖ Луїс Енріке, зарплата якого становить 1 млн євро.

ПСЖ лідирує у Лізі 1 (68 балів), випереджаючи Марсель на 19 очок. У наступному матчі команда Енріке зіграє проти Сент-Етьєна 29 березня. Ліон із 45 балами в активі йде поки 5-м.

Нагадаємо, напередодні Фонсека був дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.