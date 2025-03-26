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Два екстренери Шахтаря потрапили до трійки найбільш високооплачуваних наставників Ліги 1

Олексій Мурзак — 26 березня 2025, 19:31
Два екстренери Шахтаря потрапили до трійки найбільш високооплачуваних наставників Ліги 1
Паулу Фонсека та Роберто Де Дзербі
Getty Images

Колишні тренери донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі та Паулу Фонсека, які нині тренують Марсель та Ліон відповідно, входять до трійки тренерів, які найбільше заробляють в Лізі 1.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, Де Дзербі заробляє 550 тисяч євро на місяць, а Фонсека отримує 320 тисяч євро, що є другим та третім результатом відповідно.

Найбільше всіх заробляє наставник ПСЖ Луїс Енріке, зарплата якого становить 1 млн євро.

ПСЖ лідирує у Лізі 1 (68 балів), випереджаючи Марсель на 19 очок. У наступному матчі команда Енріке зіграє проти Сент-Етьєна 29 березня. Ліон із 45 балами в активі йде поки 5-м.

Нагадаємо, напередодні Фонсека був дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Марсель ПСЖ Паулу Фонсека Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк Луїс Енріке

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